Заммер возвращается в дортмундскую "Боруссию"

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Заммер возвращается в дортмундскую "Боруссию"

Маттиас Заммер возвращается в дортмундскую "Боруссию", сообщает Deutsche Welle.

По сведениям издания, 50-летний специалист займёт пост консультанта клуба.

Напомним, что Заммер покинул "Боруссию" в 2016 году из-за проблем со здоровьем. До этого он четыре года был спортивным директором "шмелей". Кроме того, ранее немец пять лет (1993-1998) выступал за дортмундцев в качестве футболиста и четыре года тренировал команду (2000-2004).

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