Замминистра спорта РФ: "Нам бы хотелось, чтобы каждый второй житель страны занимался футболом"

Сегодня, 28 мая, на конференции РФС в Москве замминистра спорта Павел Новиков заявил, что хотел бы, чтобы в России как можно больше людей играли в футбол. Об этом пишет Sport24.

"Мы уделяем очень большое внимание футболу. Есть программа развития футбола. Строим футбольные объекты. Есть программа "Спорт - норма жизни". Нам бы хотелось, чтобы каждый второй житель страны занимался футболом. Это не шутка, это реальность, которой мы, уверен, достигнем", - сказал Новиков.

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