Занев: "Мое пророчество по Селихову сбылось"

Защитник пермского "Амкара" Петар Занев рассказал о данном им прогнозе по будущему своего бывшего партнера по клубу Александра Селихова.

"Как проводили Селихова в "Спартак"? Он собрал команду на ужин. Мы пожелали ему удачи. Я напомнил ему свои слова, которые произнес еще года три назад, когда он был третьим вратарем: "Тебя ждет большое будущее". В тот момент он рассмеялся. Но, как видите, мое пророчество сбылось. Теперь Селихов защищает ворота чемпионов России", - цитирует 32-летнего бека Советский спорт.

Напомним, "Амкар" может подписать форварда ЦСКА. | soccernews.ru