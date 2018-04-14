Западные СМИ обвинили болельщиков ЦСКА в расизме

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Западные СМИ обвинили болельщиков ЦСКА в расизме

Западные СМИ обвинили болельщиков ЦСКА в проявлении расизма во время ответного четвертьфинального матча Лиги Европы между армейцами и лондонским "Арсеналом".

Как сообщает авторитетное агентство Reuters, ссылаясь на собственного фотографа, фанаты ЦСКА обзывали форвардов "канониров" Дэнни Уэлбека и Алекса Ивоби "обезьянами".

Впрочем, УЕФА пока не располагает данными от официальных лиц матча о каких-либо инцидентах, связанных с расизмом.

Между тем, инициативная группа болельщиков ЦСКА по проблемам расизма обвинила Reuters во лжи.

"По крайней мере 11 человек из нашей группы располагались в различных секторах, в том числе на фанатской трибуне. Мы первыми сообщим о любом инциденте с проявлением расизма в России, но в данном случае можем заверить, что эти новости - абсолютная ложь. Мы разговаривали с несколькими английскими журналистами после игры, никто не слышал оскорблений. Кто такой "фотограф Reuters"? Кажется, что "репортёры" Daily Mirror знают, что никто им не доверяет, а потом прячутся за более уважаемым Reuters. Отвратительные клоуны. Это уродливая попытка этих "журналистов", которые приехали в Москву за сенсациями о битвах и крови, отомстить всем нам, английским и российским болельщикам, за мирную и уважительную обстановку на игре. Они просто не вынесли этого. Они никогда не сообщали про фанатов ЦСКА, которые обнимали болельщиков "канониров" перед игрой. Никогда не извинялись за ужасные истории о Москве, которые публиковали, потому что у них нет чести. И теперь они хотят вставить ещё один "кирпич" в стену ненависти, которую они строили несколько месяцев" - говорится в заявлении группы.  

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