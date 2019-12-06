Запашный - о мате на трибунах: "Ввёл бы ОМОН, "покрошил" бы этих болельщиков"

Известный дрессировщик и цирковой артист Эдгард Запашный считает необходимым применение самых жёстких мер по отношению к фанатам, употребляющим нецензурную лексику на трибунах футбольных стадионов.

"Отсутствие ответственности - проблема. Я бы ввёл ОМОН, "покрошил" бы этих болельщиков. Попереломал бы части тела. И завтра они бы на "вы" разговаривали. Неприемлемо на стадионе в присутствии маленьких детей материться. И призывать к этому трибуны. Я понимаю, можно в сердцах сказать, но в этом случае идёт специальная травля, намеренное действие", - сказал Запашный.

Напомним, что в течение последнего месяца на футбольных аренах, предположительно, фанаты "Спартака" скандируют "Дзюба, Дзюба, иди *****".

На минувших выходных для предотвращения матерных кричалок полицейские Санкт-Петербурга задержали десятки болельщиков "красно-белых", а также использовались специальные глушилки.

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