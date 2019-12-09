Запашный ответил Уткину, который предложил аукцион за право подраться с ним
Руководитель Большого Московского цирка Эдгард Запашный поделился мнением о словах комментатора и журналиста Василия Уткина, который заявил о готовности организовать благотворительный аукцион за право провести поединок с дрессировщиком.
"Наверное, если бы у Уткина было ко мне негативное отношение как к человеку из цирка, он бы сказал мне об этом лично, мы давно с ним знакомы. И когда я ему по-доброму написал, что правильно было бы мне позвонить, он вдруг лезет в интернет и пишет такое сообщение.
Вот про идею о "суде поединком" точно ничего не понял. Какой поединок? Что он несёт? За этим всем просто стоит большое желание хайпануть, чтобы федеральные СМИ вспомнили про Уткина", - приводит слова Запашного "Чемпионат".
Ранее Запашный заявил, что на стадионы нужно ввести ОМОН, чтобы разобраться с футбольными болельщиками.
Не пропустите: Запашный связался с Уткиным, который ранее назвал его "живодёром". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
В ВАДА рассказали, как санкции в отношении России повлияют на ЧМ-2022
-
В ФИФА отреагировали на решение WADA по России
-
France Football: "Россия исключена из ЧМ-2022 в Катаре!"
-
СМИ: Отстранение России включает футбольный ЧМ-2022
-
Гвардиолу вновь остановили в чемпионате: продолжаем разбирать причины кризиса "Манчестер Сити"
Лента новостей
-
Основной вратарь "Локомотива" пропустит матч с "Атлетико" в Лиге Чемпионов
-
Карпин оценил шансы "Ростова" догнать "Зенит"
-
"Бавария" готова заплатить 50 миллионов евро за игрока "Шахтера"
-
"Наполи" определился с преемником Анчелотти
-
Мбаппе совместно с Nike представил свою первую коллекцию одежды
-
1
Месси на два гола отстает от лидера по числу голов в 2019 году
-
1
Президент "Атлетико" рассказал, почему клуб не купил Хамеса
-
Запашный ответил Уткину, который предложил аукцион за право подраться с ним
-
1
Несколько ведущих игроков "Реала" пропустят матч Лиги Чемпионов с "Брюгге"
-
1
Президент "Барселоны" высказался о возможном возвращении Гвардиолы
-
Божович, скорее всего, покинет "Крылья Советов"
-
1
Конте поделился ожиданиями от матча с "Барселоной"
-
Круговой успешно прооперирован в Финляндии
-
Джикия прокомментировал санкции ВАДА в отношении российских спортсменов
-
Шнур - о санкциях в отношении России: "Может, для студентов и врачей сэкономим миллиарды"
-
Ибрагимович не перейдёт в "Болонью"
-
1
Промес пропустит матч заключительного тура Лиги Чемпионов с "Валенсией"
-
13-летний фанат "Бернли" обвиняется в расистских оскорблениях Сон Хын Мина
-
"Локомотив" прилетел в Мадрид на матч Лиги чемпионов с "Атлетико"
-
УЕФА: "Решение WADA по России не затронет Евро-2020"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15