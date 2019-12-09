Запашный ответил Уткину, который предложил аукцион за право подраться с ним

Руководитель Большого Московского цирка Эдгард Запашный поделился мнением о словах комментатора и журналиста Василия Уткина, который заявил о готовности организовать благотворительный аукцион за право провести поединок с дрессировщиком.

"Наверное, если бы у Уткина было ко мне негативное отношение как к человеку из цирка, он бы сказал мне об этом лично, мы давно с ним знакомы. И когда я ему по-доброму написал, что правильно было бы мне позвонить, он вдруг лезет в интернет и пишет такое сообщение.

Вот про идею о "суде поединком" точно ничего не понял. Какой поединок? Что он несёт? За этим всем просто стоит большое желание хайпануть, чтобы федеральные СМИ вспомнили про Уткина", - приводит слова Запашного "Чемпионат".

Ранее Запашный заявил, что на стадионы нужно ввести ОМОН, чтобы разобраться с футбольными болельщиками.

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