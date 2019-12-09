Запашный связался с Уткиным, который ранее назвал его "живодёром"

Теги василий уткин

Запашный связался с Уткиным, который ранее назвал его "живодёром"

Известный журналист и блогер Василий Уткин рассказал, что дрессировщик Эдгард Запашный остался недоволен критикой с его стороны.

Напомним, что Уткин назвал Запашного "живодёром", обсуждая его инициативы по искоренению мата на трибунах футбольных стадионов.

"Мне тут пишет и шлёт голосовые сообщения Эдгард Запашный. "Здравствуйте. Мне сказали, что вы какую-то грязь про меня написали. А позвонить мне прежде и поговорить по-мужски не получилось? Может, сначала надо разобраться в вопросе?" В таком духе. Я люблю свою профессию в том числе и за это. Ведь идиотизм безграничен.

Комментарий мой будет простым. Обсуждать нечего, в цирк с живодёрами я принципиально не хожу и никому не советую, особенно с детьми - куда благотворнее сходить на футбол и объяснить ребёнку самому, не доверяя случаю, значение всех незнакомых слов в русском языке и правила их уместного употребления. Рано или поздно ведь всё равно узнает.

А если Эдгарду захочется "суда поединком", право подраться с Запашным будет выставлено мной на благотворительный аукцион. Думаю, желающие найдутся. Весь полученный доход пойдёт в фонд, оказывающий поддержку бездомным животным", - написал Уткин в своём телеграм-канале.

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