Запасные "Бернли" обозвали Сарри "сраным итальяшкой"

На матче "Челси" - "Бернли" (2:2) в адрес наставника лондонцев Маурицио Сарри сыпались оскорбления перед удалением.

Кто-то со скамейки "бордовых" несколько раз назвал специалиста "сраным итальяшкой". После того, как он это услышал, он завелся и стал протестовать в адрес арбитра, из-за чего его удалили.

Из-за этого Сарри отказался давать интервью после матча.Эпизод с оскорблениями рассмотрит Футбольная Ассоциация.

"Думаю, ему что то сказали запасные со скамейки гостей. Мы рассмотрим эту ситуацию и примем меры", - сказал Дзола.

"Челси" занимает 4 место в турнирной таблице, имея в активе 67 очков.

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