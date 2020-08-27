Запись разговора Месси с семьей оказалась фейком

Ранее аргентинское издание La Nacion, ссылаясь на аудиозапись, привела слова капитана "Барселоны" Лионеля Месси о его желании перейти в "Манчестер Сити".

Стало известно, что данная запись оказалась фейковой. Эту информацию подтвердили ряд СМИ, а также отец футболиста Хорхе Месси.

Ранее сообщалось, что Месси твердо решил покинуть "Барсу" этим летом. Клуб принимает попытки сохранить капитана.

В услугах аргентинца заинтересованы "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

Читайте также: Еще два клуба отказались от трансфера Месси. | http://soccernews.ru