Запись разговора Месси с семьей оказалась фейком

Теги барселоналионель месси

Запись разговора Месси с семьей оказалась фейком

Ранее аргентинское издание La Nacion, ссылаясь на аудиозапись, привела слова капитана "Барселоны" Лионеля Месси о его желании перейти в "Манчестер Сити".

Стало известно, что данная запись оказалась фейковой. Эту информацию подтвердили ряд СМИ, а также отец футболиста Хорхе Месси.

Ранее сообщалось, что Месси твердо решил покинуть "Барсу" этим летом. Клуб принимает попытки сохранить капитана.

В услугах аргентинца заинтересованы "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

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Аргентинские СМИ приводят слова Месси о его желании перейти в "Манчестер Сити"

Аргентинские СМИ приводят слова Месси о его желании перейти в "Манчестер Сити"

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