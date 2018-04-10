Заплатить за Облака 100 миллионов евро готовы три клуба

Теги атлетико мадридян облакманчестер юнайтедчелсипсж

Заплатить за Облака 100 миллионов евро готовы три клубаЗаплатить за голкипера мадридского "Атлетико" Яна Облака 100 миллионов евро, которые прописаны в качестве суммы отступных в контракте игрока, готовы три клуба.

Так, по сведениям goal.com, который ссылается на испанскую прессу, заполучить в свои ряды словенца желают ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и лондонский "Челси". Однако бороться за 25-летнего вратаря "матрасников" двое последних будут только в том случае, если потеряют своих "первых номеров" - Давида Де Хеа и Тибо Куртуа соответственно.

Напомним, "Реал" также проявляет интерес к Облаку. | soccernews.ru

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