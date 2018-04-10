Заплатить за Облака 100 миллионов евро готовы три клуба

Заплатить за голкипера мадридского "Атлетико" Яна Облака 100 миллионов евро, которые прописаны в качестве суммы отступных в контракте игрока, готовы три клуба.

Так, по сведениям goal.com, который ссылается на испанскую прессу, заполучить в свои ряды словенца желают ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и лондонский "Челси". Однако бороться за 25-летнего вратаря "матрасников" двое последних будут только в том случае, если потеряют своих "первых номеров" - Давида Де Хеа и Тибо Куртуа соответственно.

Напомним, "Реал" также проявляет интерес к Облаку. | soccernews.ru