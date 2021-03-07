Заплатка хуже дырки: итальянский журналист ярко раскритиковал Кокорина

Теги фиорентинаалександр кокорин

Заплатка хуже дырки: итальянский журналист ярко раскритиковал Кокорина

Итальянский журналист Стефано Каппеллини подверг критике трансфер российского нападающего Александра Кокорина в "Фиорентину".

"В зимнее трансферное окно клубы обычно закрывают дыры в составе. Но если судить по игре Кокорина, то его трансфер нельзя назвать ремонтом. В его случае заплатка хуже дырки", - приводит слова Каппеллини Viola News.

29-летний Кокорин перешел в "Фиорентину" в январе из "Спартака" за 4,5 миллиона евро. За итальянский клуб он провел три матча и не отметился результативными действиями.

Не пропустите: Названы ориентировочные сроки возвращения Кокорина. | http://soccernews.ru
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