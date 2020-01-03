Запрос Видаля о выплате 2,4 млн евро "Барселоной" отклонен

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Запрос Видаля о выплате 2,4 млн евро "Барселоной" отклонен

Объединенная комиссия Ассоциации испанских футболистов и Примеры отклонила запрос хавбека "Барселоны" Артуро Видаля, который потребовал у каталонского клуба 2,4 млн евро, передает Diario Sport со ссылкой на Cadena SER.

По данным издания, комиссия отклонила запрос, так как решила, что со стороны "Барселоны" нарушений не было.

Таким образом, если футболист все еще хочет получить 2,4 миллиона евро от "сине-гранатовых" ему необходимо подать в суд.

Напомни, Видаль потребовал у "Барсы" 2,4 млн евро невыплаченных бонусов. В клубе отвергли эти обвинения.

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