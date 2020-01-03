Запрос Видаля о выплате 2,4 млн евро "Барселоной" отклонен
Объединенная комиссия Ассоциации испанских футболистов и Примеры отклонила запрос хавбека "Барселоны" Артуро Видаля, который потребовал у каталонского клуба 2,4 млн евро, передает Diario Sport со ссылкой на Cadena SER.
По данным издания, комиссия отклонила запрос, так как решила, что со стороны "Барселоны" нарушений не было.
Таким образом, если футболист все еще хочет получить 2,4 миллиона евро от "сине-гранатовых" ему необходимо подать в суд.
Напомни, Видаль потребовал у "Барсы" 2,4 млн евро невыплаченных бонусов. В клубе отвергли эти обвинения.
А еще: "Барселона" определилась с трансферными планами на 2020 год| http://soccernews.ru
главное
-
Моуринью считает других тренеров идиотами, "Арсенал" расчехлился, а "Лестер" упорно держит вторую строчку: итоги 21 тура АПЛ
-
Неймар готов остаться в ПСЖ, но при одном условии
-
Ван Дейк, Месси и Роналду попали в символическую сборную года по версии L’Equipe
-
Три клуба ведут борьбу за Дзюбу
-
"Барселона" определилась с трансферными планами на 2020 год
Лента новостей
-
Кьяер покинет "Аталанту" этой зимой
-
Черышев включен в заявку на матч с "Эйбаром"
-
Экс-игрок "Манчестер Сити" Родуэлл перешёл в "Шеффилд Юнайтед"
-
Ибрагимович: "Не могу играть, как 10 лет назад, но знаю, на что способен"
-
Зоран Тошич: "Русские пьют виски как воду!"
-
Клопп, Сульшер и Пирсон претенденты на приз лучшему тренеру декабря в АПЛ
-
Моуринью считает других тренеров идиотами, "Арсенал" расчехлился, а "Лестер" упорно держит вторую строчку: итоги 21 тура АПЛ
-
Смолов опубликовал фото с 17-летней внучкой Ельцина
-
Азар не сыграет против "Валенсии" в матче Суперкубка Испании
-
Сульшер высказался о травме Погба
-
"Арсенал" вступил в переговоры с "Баварией" по трансферу Боатенга
-
Зидан рассказал о планах "Реала" на 2020-й год
-
Запрос Видаля о выплате 2,4 млн евро "Барселоной" отклонен
-
Неймар готов остаться в ПСЖ, но при одном условии
-
"Монако" объявил о трансфере сербского таланта
-
Роналду одобрил переход в "Ювентус" нападающего "Валенсии"
-
"Реал" интересуется тремя игроками "Лилля"
-
"Манчестер Юнайтед" поспорит за хавбека "Норвича"
-
Ван Дейк, Месси и Роналду попали в символическую сборную года по версии L’Equipe
-
Три клуба ведут борьбу за Дзюбу
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|18
|39
|2
|Реал Мадрид
|18
|37
|3
|Севилья
|18
|34
|4
|Атлетико Мадрид
|18
|32
|5
|Реал Сосьедад
|18
|31
|6
|Хетафе
|18
|30
|7
|Атлетик Бильбао
|18
|28
|8
|Валенсия
|18
|28
|9
|Леванте
|18
|26
|10
|Вильярреал
|18
|25
|11
|Гранада
|18
|24
|12
|Осасуна
|18
|23
|13
|Бетис
|18
|23
|14
|Реал Вальядолид
|18
|20
|15
|Алавес
|18
|19
|16
|Эйбар
|18
|19
|17
|Мальорка
|18
|15
|18
|Сельта Виго
|18
|14
|19
|Леганес
|18
|13
|20
|Эспаньол
|18
|10