Запрыгнуть на подножку уходящего поезда: Турция принимает Хорватию
Турция – Хорватия
Стадион: "Эскишехир Эни Ататюрк"
Начало матча: 21:45
Арбитр: Виктор Кашшаи
Лидер группы I сборная Хорватии в рамках восьмого тура отбора ЧМ-2018 отправится в Эскишехир, где встретится с Турцией, которая на данный момент занимает с 11-ю очками четвёртое место. Для команды Луческу эта игра будет определяющей в плане продолжения борьбы за попадание на ЧМ-2018.
Хорваты будут иметь на один день меньше отдыха, так как их субботний матч против сборной Косово был прерван из-за дождя. Доигрывать игру пришлось на следующий день, хорваты сумели выиграть лишь с минимальным счётом, забив за 15 минут до конца встречи. Три очка своей команде принес гол Виды, что позволило хорватам опередить Украину и вернуться на первую строчку турнирной таблицы.
До конца отбора осталось провести только три игры. При этом плотность в группе такова, что каждый очный матч лидеров может перевернуть все с ног на голову. Турки отстают на пять очков, но у них есть шанс все исправить в отчетной игре. Поражение же может поставить крест на амбициях турецкой команды. Если команда Луческу проиграет, она утратит шансы на первое место и фактически лишится возможности побороться за стыки. В параллельном матче другие лидеры Исландия и Украина сразятся в Рейкьявике.
Также стоит отметить, что у всех команд фактически равный календарь. Помимо сегодняшних противостояний нас в дальнейшем ждут также матчи Украина – Хорватия и Турция – Исландия. Также две команды (Хорватия и Турция) сыграют против Финляндии, а Исландия и Украина встретятся с Косово. Вероятность того, что в играх против аутсайдеров лидеры наберут по три очка достаточно велика, поэтому путевка на ЧМ, скорее всего, будет разыгрываться именно в этих четырех матчах. Турция может отсеяться уже сегодня.
Интересные факты противостояния:
Команды встречались между собой восемь раз: три победы у Хорватии, четыре раза команды играли вничью, одна победа у Турции. Добыта она была в 1/4 финала Евро-2008, Хорватия забила гол на последних минутах овертайма, но турки сумели ответить за несколько секунд до свистка. Деморализованные хорваты, которые уже видели себя в полуфинале, не смогли должным образом пробить пенальти, в результате Турция выиграла серию со счетом 3:1.
В Турции команды встречались только один раз. Хорватия выиграла 0:3 в 2011 году.
Ориентировочные составы:
Турция: Бабаджан, Азиз, Сеюнджю, Топал, Озбайраклы, Кейбаши, Белезоглу, Джигерджи, Туфан, Ундер, Чалханоглу, Тосун.
Хорватия: Субашич, Врсалько, Ловрен, Вида, Пиварич, Ковачич, Модрич, Брозович, Крамарич, Брозович, Манджукич.
Прогноз на матч:
Для сборной Турции это один из последних шансов зацепиться за стыки, команде очень нужна победа, но и Хорватия может попасть в непростое положение, если проиграет. Вполне вероятно, что команды сыграют вничью, как сделали это в Загребе.
Букмекеры предлагают на победу Хорватии коэффициент 2.20, на Турцию – 3.60, на ничью – 3.40.
Вячеслав Горбачев
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|8
|17
|2
|Швеция
|8
|16
|3
|Нидерланды
|8
|13
|4
|Болгария
|8
|12
|5
|Люксембург
|8
|5
|6
|Беларусь
|8
|5
|Группа B
|М
|О
|1
|Швейцария
|8
|24
|2
|Португалия
|8
|21
|3
|Венгрия
|8
|10
|4
|Фарерские острова
|8
|8
|5
|Андорра
|8
|4
|6
|Латвия
|8
|3
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|8
|24
|2
|Северная Ирландия
|8
|19
|3
|Азербайджан
|8
|10
|4
|Чехия
|8
|9
|5
|Норвегия
|8
|7
|6
|Сан-Марино
|8
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Сербия
|7
|15
|2
|Ирландия
|7
|13
|3
|Уэльс
|7
|11
|4
|Австрия
|7
|8
|5
|Грузия
|7
|4
|6
|Молдова
|7
|2
|Группа E
|М
|О
|1
|Польша
|8
|19
|2
|Черногория
|8
|16
|3
|Дания
|8
|16
|4
|Румыния
|8
|9
|5
|Армения
|8
|6
|6
|Казахстан
|8
|2
|Группа F
|М
|О
|1
|Англия
|8
|20
|2
|Словакия
|8
|15
|3
|Словения
|8
|14
|4
|Шотландия
|8
|14
|5
|Литва
|8
|5
|6
|Мальта
|8
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Испания
|7
|19
|2
|Италия
|7
|16
|3
|Албания
|7
|12
|4
|Израиль
|7
|9
|5
|Македония
|7
|6
|6
|Лихтенштейн
|7
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Бельгия
|8
|22
|2
|Босния и Герцеговина
|8
|14
|3
|Греция
|8
|13
|4
|Кипр
|8
|10
|5
|Эстония
|8
|8
|6
|Гибралтар
|8
|0
|Группа I
|М
|О
|1
|Хорватия
|7
|16
|2
|Украина
|7
|14
|3
|Исландия
|7
|13
|4
|Турция
|7
|11
|5
|Финляндия
|7
|4
|6
|Косово
|7
|1