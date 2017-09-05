Запрыгнуть на подножку уходящего поезда: Турция принимает Хорватию

Турция – Хорватия

Стадион: "Эскишехир Эни Ататюрк"

Начало матча: 21:45

Арбитр: Виктор Кашшаи

Лидер группы I сборная Хорватии в рамках восьмого тура отбора ЧМ-2018 отправится в Эскишехир, где встретится с Турцией, которая на данный момент занимает с 11-ю очками четвёртое место. Для команды Луческу эта игра будет определяющей в плане продолжения борьбы за попадание на ЧМ-2018.

Хорваты будут иметь на один день меньше отдыха, так как их субботний матч против сборной Косово был прерван из-за дождя. Доигрывать игру пришлось на следующий день, хорваты сумели выиграть лишь с минимальным счётом, забив за 15 минут до конца встречи. Три очка своей команде принес гол Виды, что позволило хорватам опередить Украину и вернуться на первую строчку турнирной таблицы.

До конца отбора осталось провести только три игры. При этом плотность в группе такова, что каждый очный матч лидеров может перевернуть все с ног на голову. Турки отстают на пять очков, но у них есть шанс все исправить в отчетной игре. Поражение же может поставить крест на амбициях турецкой команды. Если команда Луческу проиграет, она утратит шансы на первое место и фактически лишится возможности побороться за стыки. В параллельном матче другие лидеры Исландия и Украина сразятся в Рейкьявике.

Также стоит отметить, что у всех команд фактически равный календарь. Помимо сегодняшних противостояний нас в дальнейшем ждут также матчи Украина – Хорватия и Турция – Исландия. Также две команды (Хорватия и Турция) сыграют против Финляндии, а Исландия и Украина встретятся с Косово. Вероятность того, что в играх против аутсайдеров лидеры наберут по три очка достаточно велика, поэтому путевка на ЧМ, скорее всего, будет разыгрываться именно в этих четырех матчах. Турция может отсеяться уже сегодня.

Интересные факты противостояния:

Команды встречались между собой восемь раз: три победы у Хорватии, четыре раза команды играли вничью, одна победа у Турции. Добыта она была в 1/4 финала Евро-2008, Хорватия забила гол на последних минутах овертайма, но турки сумели ответить за несколько секунд до свистка. Деморализованные хорваты, которые уже видели себя в полуфинале, не смогли должным образом пробить пенальти, в результате Турция выиграла серию со счетом 3:1.

В Турции команды встречались только один раз. Хорватия выиграла 0:3 в 2011 году.

Ориентировочные составы:

Турция: Бабаджан, Азиз, Сеюнджю, Топал, Озбайраклы, Кейбаши, Белезоглу, Джигерджи, Туфан, Ундер, Чалханоглу, Тосун.



Хорватия: Субашич, Врсалько, Ловрен, Вида, Пиварич, Ковачич, Модрич, Брозович, Крамарич, Брозович, Манджукич.

Прогноз на матч:

Для сборной Турции это один из последних шансов зацепиться за стыки, команде очень нужна победа, но и Хорватия может попасть в непростое положение, если проиграет. Вполне вероятно, что команды сыграют вничью, как сделали это в Загребе.

Букмекеры предлагают на победу Хорватии коэффициент 2.20, на Турцию – 3.60, на ничью – 3.40.

Вячеслав Горбачев

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