Запускается новый канал "Матч! Премьер"

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Запускается новый канал "Матч! Премьер"

Вместо телеканала "Наш Футбол" будет запущен "Матч! Премьер".

Новый телеканал будет транслировать все игры РПЛ, Кубка России, товарищеские встречи клубов РПЛ в период межсезонной подготовки, а также покажет обзоры топ-5 чемпионатов Европы.

Кроме того, планируется запуск программ "Специальный репортаж", "Тотальный футбол" и "Футбольные каникулы".

Отметим, что руководителем канала является бывший резидент Comedy Club Гавриил Гордеев.

Канал начнет вещание 28 июля и будет обходиться любителям футбола в 219 рублей в месяц.

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