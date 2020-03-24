Зараженный коронавирусом Мальдини рассказал, как протекает болезнь

Технический директор "Милана" Паоло Мальдини рассказал, как проходит болезнь у зараженного коронавирусом.

"Со мной уже все хорошо, худшее уже позади. У меня остался небольшой кашель. Я потерял вкус и обоняние, но надеюсь они вернуться.

Коронавирус похож на неприятный грипп, на обычный он не похож. Боль ощущается сильнее", - сказал Мальдини.

О том, что Мальдини заразился Covid-19 стало известно 21 марта.

Чемпионат Италии приостановлен на неопределенное время из-за пандемии коронавируса.

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