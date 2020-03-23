Заразившийся коронавирусом Артета рассказал, что чувствует себя хорошо
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассказал, как чувствует себя.
Напомним, 13 марта стало известно, что специалист заразился коронавирусом. Тогда же были приостановлены все футбольные соревнования в Англии.
"Чувствую себя хорошо, ощущение, что выздоровел. Мне понадобилось 3-4 дня, чтобы чувствовать себя намного лучше, энергичнее. Чувствую себя отлично.
Все произошло очень быстро. Во вторник я почувствовал себя не очень хорошо, пошел к врачу, но не застал его. Мне позвонил член совета директоров, когда я был в машине. Мне сообщили, что у президента "Олимпиакоса" был выявлен коронавирус, поэтому все, кто с ним общался, в опастности.
Тест я сдал в прошлую среду, диагноз подтвердили в пятницу, и мы сообщили об этом Премьер-лиге. Все, кто со мной контактировали, должны были уйти на карантин, следовательно, игры должны были быть приостановлены", - передает слова Артеты La Sexta.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18