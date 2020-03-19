Заразившийся коронавирусом экс-президент "Реала" находится на грани смерти

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Заразившийся коронавирусом экс-президент "Реала" находится на грани смерти

Состояние бывшего президента мадридского "Реала" Лоренсо Санса значительно ухудшилось, об этом рассказал его сын.

Напомним, что экс-руководитель королевского клуба попал в реанимацию из-за коронавируса.

"Мы только что беседовали с врачом - новости не очень хорошие. Помимо проблем с дыхательной системой у него возникла почечная недостаточность, связанная с серьёзной инфекцией. Нужно подождать ещё 24 часа, но, учитывая его возраст, ситуация сложная. Хуже всего то, что мы не можем быть с ним", - написал Санс-младший в твиттере.

Бизнесмену 76 лет, поэтому он находится в зоне повышенного риска. Он занимал пост президента "Реала" с 1995 по 2000 год.

Не пропустите: Президент "Реала" обратился к болельщикам в связи с эпидемией коронавируса. | http://soccernews.ru
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