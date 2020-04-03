Заразившийся коронавирусом экс-вратарь "Барселоны" идёт на поправку

Стало известно об улучшении состояния здоровья легенды турецкого футбола вратаря Рюшту Речбера.

Как сообщает Fanatik со ссылкой на собственный источник в больнице, где лечится футболист, общее состояние пациента улучшается с каждым днём.

Напомним, что в конце прошлой недели экс-голкипера "Барселоны" госпитализировали с симптомами коронавирусной инфекции. В какой-то момент он был на грани жизни и смерти.

Рюшту также известен по выступлениям за "Фенербахче" и "Бешикташ". С национальной сборной Турции он брал бронзу ЧМ-2002 и Евро-2008.

Не пропустите: Супруга экс-голкипера "Барселоны" Речбера рассказала о его борьбе с коронавирусом. | http://soccernews.ru