Заразившийся коронавирусом экс-вратарь "Барселоны" идёт на поправку
Стало известно об улучшении состояния здоровья легенды турецкого футбола вратаря Рюшту Речбера.
Как сообщает Fanatik со ссылкой на собственный источник в больнице, где лечится футболист, общее состояние пациента улучшается с каждым днём.
Напомним, что в конце прошлой недели экс-голкипера "Барселоны" госпитализировали с симптомами коронавирусной инфекции. В какой-то момент он был на грани жизни и смерти.
Рюшту также известен по выступлениям за "Фенербахче" и "Бешикташ". С национальной сборной Турции он брал бронзу ЧМ-2002 и Евро-2008.
Не пропустите: Супруга экс-голкипера "Барселоны" Речбера рассказала о его борьбе с коронавирусом. | http://soccernews.ru
главное
-
В Италии рассматривают две возможные даты возобновления Серии А
-
Два клуба АПЛ перебили предложение "Барселоны" по Лаутаро Мартинесу
-
"Барселона" может изменить трансферную стратегию
-
Уткин о Дзюбе: "Украл деньги в раздевалке, увел жену у друга, но для вас все равно герой"
-
Роналду - лучший игрок всех времен по версии читателей Marca
Лента новостей
-
Инфантино высказался о влиянии пандемии коронавируса на футбол
-
Смолов объяснил, почему сдержанно праздновал гол в ворота "Реала"
-
"Лацио" назвал цену на Иммобиле
-
"Челси" близок к подписанию трансферной цели "Барселоны"
-
Сычёв покинул "Локомотив" из-за Смородской
-
Заразившийся коронавирусом экс-вратарь "Барселоны" идёт на поправку
-
"Арсенал" нацелился на канадского таланта
-
"Реал" сообщил о смерти легенды клуба Грегорио Бенито
-
Главные новости дня: 2 апреля
-
"Наполи" определился с зарплатой для Кавани
-
Дриусси заявил о желании вернуться в "Ривер Плейт"
-
1
Умтити определился с новым клубом
-
В УЕФА сделали заявление касательно возобновления сезона
-
1
Уткин: "Самой тиражируемой новостью о Кубке "Париматч Премьер" было то, что Карпин сказал мат в эфире"
-
"Ювентус" выступает против досрочного завершения сезона
-
1
Тер Штеген назвал "Барселоне" свои требования по зарплате
-
В Италии рассматривают две возможные даты возобновления Серии А
-
Еще два клуба РПЛ готовятся к сокращению зарплат
-
1
Два клуба АПЛ перебили предложение "Барселоны" по Лаутаро Мартинесу
-
"Аталанта" готова расстаться с Малиновским
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Трабзонспор
|26
|53
|2
|Истанбул ББ
|26
|53
|3
|Галатасарай
|26
|50
|4
|Сивасспор
|26
|49
|5
|Бешикташ
|26
|44
|6
|Аланьяспор
|26
|43
|7
|Фенербахче
|26
|40
|8
|Гёзтепе АС Измир
|26
|37
|9
|Газиантеп ББ
|26
|32
|10
|Денизлиспор
|26
|31
|11
|Антальяспор
|26
|30
|12
|Генчлербирлиги
|26
|28
|13
|Касимпаса
|26
|26
|14
|Коньяспор
|26
|26
|15
|Малатия Беледийеспор
|26
|25
|16
|Джайкур Ризеспор
|26
|25
|17
|Анкарагюджю
|26
|23
|18
|Кайсериспор
|26
|22