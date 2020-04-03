Заразившийся коронавирусом экс-вратарь "Барселоны" идёт на поправку

Теги турциярюшту речбербарселонакоронавирус

Заразившийся коронавирусом экс-вратарь "Барселоны" идёт на поправку

Стало известно об улучшении состояния здоровья легенды турецкого футбола вратаря Рюшту Речбера.

Как сообщает Fanatik со ссылкой на собственный источник в больнице, где лечится футболист, общее состояние пациента улучшается с каждым днём.

Напомним, что в конце прошлой недели экс-голкипера "Барселоны" госпитализировали с симптомами коронавирусной инфекции. В какой-то момент он был на грани жизни и смерти.

Рюшту также известен по выступлениям за "Фенербахче" и "Бешикташ". С национальной сборной Турции он брал бронзу ЧМ-2002 и Евро-2008.

Не пропустите: Супруга экс-голкипера "Барселоны" Речбера рассказала о его борьбе с коронавирусом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 2 апреля

Главные новости дня: 2 апреля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Трабзонспор Трабзонспор 26 53
2 Истанбул ББ Истанбул ББ 26 53
3 Галатасарай Галатасарай 26 50
4 Сивасспор Сивасспор 26 49
5 Бешикташ Бешикташ 26 44
6 Аланьяспор Аланьяспор 26 43
7 Фенербахче Фенербахче 26 40
8 Гёзтепе АС Измир Гёзтепе АС Измир 26 37
9 Газиантеп ББ Газиантеп ББ 26 32
10 Денизлиспор Денизлиспор 26 31
11 Антальяспор Антальяспор 26 30
12 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 26 28
13 Касимпаса Касимпаса 26 26
14 Коньяспор Коньяспор 26 26
15 Малатия Беледийеспор Малатия Беледийеспор 26 25
16 Джайкур Ризеспор Джайкур Ризеспор 26 25
17 Анкарагюджю Анкарагюджю 26 23
18 Кайсериспор Кайсериспор 26 22
Полная таблица

топ-5 тегов