Заразившийся коронавирусом Федун ответил одной фразой на вопрос о самочувствии

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Заразившийся коронавирусом Федун ответил одной фразой на вопрос о самочувствии

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун дал короткий комментарий по поводу своего самочувствия.

Напомним, что около двух недель назад 64-летнего бизнесмена госпитализировали с подтверждённым коронавирусом.

"Как я себя чувствую? Одной фразой - пока не очень", - сказал Федун.

Ранее стало известно, что болезнь протекает не в тяжёлой форме, поэтому жизни владельца "Спартака" ничего не угрожает.

Не пропустите: Игрок "Спартака" Понсе пожелал скорейшего выздоровления Федуну. | http://soccernews.ru
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