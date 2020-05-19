Заразившийся коронавирусом Федун ответил одной фразой на вопрос о самочувствии

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун дал короткий комментарий по поводу своего самочувствия.

Напомним, что около двух недель назад 64-летнего бизнесмена госпитализировали с подтверждённым коронавирусом.

"Как я себя чувствую? Одной фразой - пока не очень", - сказал Федун.

Ранее стало известно, что болезнь протекает не в тяжёлой форме, поэтому жизни владельца "Спартака" ничего не угрожает.

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