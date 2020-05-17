Заразившийся коронавирусом Федун рассказал, как чувствует себя
Владелец "Спартака" Леонид Федун, который недавно был госпитализирован с коронавирусом, сообщил о своем самочувствии.
"Получше, спасибо. Нужно еще КТ проходить, все остальное", - передает слова Федуна ТАСС.
Ранее функционер заявил, что надеется на то, что сможет принять участие в совете директоров ЛУКОЙЛа в режиме видеосвязи 18 мая.
Напомним, что 7 мая у Федуна был выявлен коронавирус. Бизнесмен является владельцем "Спартака" с 2003 года. При нем московский клуб по одному раз стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны.
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