Заразившийся коронавирусом Инфантино рассказал о своем самочувствии

Президент ФИФА Джанни Инфантино, сдавший недавно положительный тест на коронавиурс, рассказал, как чувствует себя.

Напомним, 50-летний футболист заразился коронавирусом 27 октября.

"Чувствую себя лучше, некоторые симптомы еще остались. За последние несколько дней, я получил много писем. Искренне всем благодарен. Спасибо вам от всего сердца", - цитирует Инфантино Agencia EFE.

На данный момент Инфантино находится на самоизоляции.

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