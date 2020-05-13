Заразившийся коронавирусом Леонид Федун рассказал, когда его могут выписать из больницы

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун, госпитализированный из-за коронавируса, рассказал о своем состоянии.

"К сожалению, выписка еще не скоро, так что нужно терпеть. Самочувствие не очень, однако буду стараться", - приводят слова Федуна "РИА Новости".

Напомним, что 7 мая у Федуна был выявлен коронавирус. Бизнесмен является владельцем "Спартака" с 2003 года. При нем московский клуб по одному раз стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны.

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