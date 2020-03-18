Заразившийся коронавирусом Матюиди рассказал о своем состоянии

Французский полузащитник "Ювентуса" Блез Матюиди, у которого был диагностирован китайский коронавирус, рассказал, что он чувствует себя хорошо.

"Я настроен позитивно и в хорошем настроении. Я верю, что всем вместе мы преодолеем эту проблемы. Я благодарен всем за слова поддержки. Нам нужно оставаться сплоченными. Уверен, что мы справимся", - написал Матюиди в своем Twitter.

В нынешнем сезоне 32-летний Матюиди провел за "Ювентус" 31 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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