Заразившийся коронавирусом Плиев рассказал о своём самочувствии
Защитник казанского "Рубина" Константин Плиев дал комментарии по поводу обнаружения в его организме коронавирусной инфекции.
"Со мной всё отлично, никаких проблем не ощущаю. Сижу у себя дома во Владикавказе. Просто знаю, что внутри у меня всё засело, но внешне болезнь не проявляется. Незадолго до этого я переболел лёгкой простудой. Во время болезни я сразу позвонил клубному врачу "Рубина", и мы решили, что надо будет сдать тест, если нас в итоге будут собирать. Когда было объявлено о возвращении команды в определённые числа, мы ещё раз созвонились с доктором и окончательно решили сдать анализы на всякий случай. Это было правильно, ведь я мог заразить всю команду. В итоге я сдал КТ и мазок из горла на COVID-19. Позавчера пришёл результат КТ, который показал начальную стадию каких-то проблем с лёгкими. И вчера утром диагноз подтвердил мазок, который показал положительный результат.
Я ничего такого не чувствовал: не было температуры, не болело горло. Напоминало лёгкую простуду, всё прошло за пять дней. Я уже четыре дня назад спокойно бегал, никаких проблем не испытывал. Где мог подхватить инфекцию? Я даже не могу представить. Весь день думал об этом, но не понимаю, как это могло произойти. У моих родных, слава богу, всё хорошо. У брата [защитник "Динамо" Заурбек Плиев] пришёл отрицательный тест, сегодня сделаем нашим родителям тесты. Где угодно мог заразиться. Может, в магазине кто-то чихнул, и ко мне это прилипло. Врать не буду, в магазин ходил в районе 100-200 метров от дома, делал покупки, как и все люди. Мог со знакомыми встретиться возле дома на две-три минуты, но из них никто не заболел! Поэтому ломаю голову и не понимаю, откуда пришла болезнь", - сказал Плиев.
На сегодняшний день коронавирус выявлен у пяти футболистов из РПЛ. Помимо защитника "Рубина" COVID-19 также диагностировали у Джефферсона Фарфана из "Локомотива" и троих игроков "Динамо".
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