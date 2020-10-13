Заразившийся коронавирусом Роналду контактировал с игроками сборной Португалии

Форвард туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду, заразившийся коронавирусом, контактировал с игроками национальной команды.



Вчера, 12 октября, футболист в инстаграме опубликовал фотографию с игроками сборной Португалии. "Вместе на поле и за его пределами!" - подписал снимок Роналду.



Отметим, футболист переносит заболевание без симптомов и чувствует себя хорошо, однако ему придется провести две недели на изоляции. Роналду пропустит матч Лиги наций с командой Швеции (14 октября).

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