Заразившийся коронавирусом Шевченко рассказал о своем состоянии
Фото: инстаграм Андрея Шевченко/Автор неизвестен
Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко рассказал, что его заболевание коронавирусом протекает бессимптомно.
"К сожалению, мой тест на коронавирус показал положительный результат. Заболевание проходит бессимптомно. Клуб немедленно сообщил о результате теста в органы здравоохранения. Тренерский процесс команды возобновится 29 декабря с участием моего штаба", - написал Шевченко в своем инстаграме.
45-летний Шевченко тренирует "Дженоа" с ноября 2021 года. Под его руководством клуб из Генуи занимает 18-е место в туринирной таблице Серии А, набрав 11 очков.
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