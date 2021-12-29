Заразившийся коронавирусом Шевченко рассказал о своем состоянии

Фото: инстаграм Андрея Шевченко/Автор неизвестен

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко рассказал, что его заболевание коронавирусом протекает бессимптомно.

"К сожалению, мой тест на коронавирус показал положительный результат. Заболевание проходит бессимптомно. Клуб немедленно сообщил о результате теста в органы здравоохранения. Тренерский процесс команды возобновится 29 декабря с участием моего штаба", - написал Шевченко в своем инстаграме.

45-летний Шевченко тренирует "Дженоа" с ноября 2021 года. Под его руководством клуб из Генуи занимает 18-е место в туринирной таблице Серии А, набрав 11 очков.

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