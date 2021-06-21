Зарема: "Федун сказал: "Хочешь свадьбу - сделай сиськи"

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Зарема: "Федун сказал: "Хочешь свадьбу - сделай сиськи"

Фото твиттер Спартакология

Зарема Салихова, гражданская жена владельца "Спартака" Леонида Федуна, рассказала, почему её брак с бизнесменом до сих пор не зарегистрирован официально.

"Мы не женаты, потому что он сказал: "Хочешь свадьбу - сделай сиськи". Я сказала "нет". Видимо, ему было важно, чтобы у женщины была большая грудь. В итоге я не делала операцию", - заявила Зарема в интервью Ксении Собчак.

Напомним, что в начале мая супруга Федуна стала членом совета директоров "Спартака", однако спустя 18 дней она покинула руководящий орган из-за несогласия с кандидатурой нового главного тренера. 

Не пропустите: Зарема рассказала, как познакомилась с Федуном. | http://soccernews.ru
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