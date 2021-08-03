Зарема гневно отреагировала на слова Витории о матче с "Бенфикой"

Зарема Салихова, гражданская жена владельца "Спартака" Леонида Федуна, осталась недовольна словами главного тренера московского клуба Руя Витории перед первым матчем 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против лиссабонский "Бенфики".

Ранее португальский специалист заявил, что футболистам "Спартака" нечего терять и это поможет им быть раскрепощенными.

"В смысле нечего терять? Парни умирали на поле, играя на таблетках и уколах последние матчи в конце сезона не для того, чтобы проиграть "Бенфике". Груз ответственности не меньше, первая игра в Москве, на своем поле. А в случае непопадания в ЛЧ клуб теряет 20 млн, а это приличный бюджет под усиление в сезоне-2022/23", - написала Зарема в своем телеграм-канале.

Матч "Спартак" - "Бенфика" состоится завтра, 4 августа. Встреча пройдет в Москве на стадионе "Открытие Арена", и начнется в 20:00 мск.

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