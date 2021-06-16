Зарема: "Игрок сборной Финляндии Камара мог оказаться в "Спартаке"

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Зарема Салихова, супруга владельца "Спартака" Леонида Федуна, рассказал об интересе клуба к хавбеку "Рейнджерса" и сборной Финляндии Глену Камара.

"Кандидатура Камара рассматривалась прошлым летом, когда отказал Соучек. Игрок был готов к переходу, в процессе переговоров сбили цену до 5 миллионов.

Играет в Шотландии, семейное гнездо в Финляндии. Реально хотел играть поближе к дому. Удобненько ему. Негативный отзыв селекции. Вот я думаю: усилил бы он "Спартак" или слава богу, что не купили?" - написала Зарема в телеграме.

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