Зарема иронично высказалась о жесте со вставанием на колено

Теги расизмзарема салихова

Зарема иронично высказалась о жесте со вставанием на коленоЗарема Салихова прокомментировала решение игроков сборной России не принимать участия в акции "Black Lives Matter" и не вставать на колено перед матчем 1-го тура группового этапа чемпионата Европы с Бельгией (0:3).

"Изначально было понятно, что эта акция не найдёт отклика в душах россиян. И не нужно нас стыдить за это. Лично я могу встать на колени только в одном случае — когда завязываю шнурки двухгодовалому сыну", — написала Салихова в своём телеграм-канале.

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