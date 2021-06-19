Зарема - Канделаки: "Больше сисек на спортивном канале - и своих, и чужих"

Фото твиттер "Матч ТВ"

Зарема Салихова, супруга владельца "Спартака" Леонида Федуна, ярко отреагировала на появление в эфире спортивного телеканала "Матч ТВ" певицы Ольги Бузовой.

"Ещё гордятся. Тина [Канделаки], больше сисек на спортивном канале... И своих, и чужих", - написала Зарема в своём телеграм-канале.

Напомним, что Бузова побывала на "Матч ТВ" в преддверии игры сборной России против Финляндии на Евро-2020. В эфире она призвала футболистов "ничего не бояться, идти вперёд, нагнетать".

Также артистка поссорилась с комментатором телеканала Дмитрием Губерниевым, назвав его "дном".

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