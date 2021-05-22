Зарема конфликтует с директором "Спартака" Поповым

Фото: твиттер "Спартака"

Зарема Салихова, супруга владельца "Спартака" Леонида Федуна, вышла из совета директоров клуба из-за конфликта со спортивным директором Дмитрием Поповым.

"Зарема просила Попова составить список тренеров, который должен был быть вынесен на обсуждение в совет директоров клуба. Однако он этого не сделал, решив представить совету готовую кандидатуру Витории на пост главного тренера команды без альтернатив", - сообщает РБК ссылаясь на источник.

"Попов сначала думал, что просьба Салиховой предоставить список тренеров совету директоров носит рекомендательный характер, а не ультимативный. Он также считал, что на правах спортивного директора может сам решать вопрос с выбором главного тренера, имея только одобрение Леонида Федуна", - сказал собеседник РБК в клубе.

Читайте также: Стало известно, какого тренера Зарема хотела видеть в "Спартаке". | http://soccernews.ru