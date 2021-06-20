Зарема назвала свои претензии к новому главному тренеру "Спартака"



Зарема Салихова, жена владельца "Спартака" Леонида Федуна, рассказала, почему она недовольна назначением португальского специалиста Руя Витории на пост главного тренера московского клуба.

"Сейчас ставка на "удобненького и уютненького", можно проворачивать любые трансферы на вход и на выход. Руй добряк, и он правда хороший мужик. Осталось только подождать. Честно скажу, меня не устраивает тренер, готовый работать с любым материалом. Амбиции где?" - написала Салихова в своем Telegram-канале.

Напомним, что 51-летний Витория подписал контракт со "Спартаком" несколько недель назад. Стороны заключили двухлетнее соглашение. На посту главного тренера "красно-белых" Витория сменил Доменико Тедеско, который принял решение покинуть клуб.

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