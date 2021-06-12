Зарема назвала топ-футболиста, которого Газизов обещал бесплатно привести в "Спартак"
Фото твиттер "Матч ТВ"
Зарема Салихова, супруга владельца "Спартака" Леонида Федуна, рассказала, что "красно-белые" могли усилиться полузащитником "Милана" Хаканом Чалханоглу.
"Шамиль Газизов с Нариманом [Акавовым] обещали Чалханоглу зимой свободным агентом привести. Бесплатно! Эх, не дали ему доработать", - написала Зарема в своём телеграм-канале.
В минувшем сезоне Чалханоглу сыграл за "Милан" 43 матча, забил 9 голов и сделал 12 ассистов.
Контракт турецкого хавбека с "россонери" истекает 30 июня, но есть вероятность, что он будет продлен.
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