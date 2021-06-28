Зарема назвала желаемый финал Евро-2020
Фото твиттер "СЭ"
Зарема Салихова, гражданская жена владельца "Спартака" Леонида Федуна, рассказала, какие сборные хотела бы видеть в финальном матче текущего Чемпионата Европы.
"На Евро хочу видеть в финале Италию и Францию, но за Чехией буду пристально смотреть, за Цоуфалом и Холешом в том числе.
P. S. Знаю, что в одной сетке, но хотела бы видеть такой финал!" - написала Зарема в своём телеграм-канале.
Напомним, что Италия уже прошла в 1/4 финала Евро, где сыграет с Бельгией. Франция сегодня сразится за путёвку в четвертьфинал континентального первенства со Швейцарией.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1