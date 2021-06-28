Зарема назвала желаемый финал Евро-2020

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Зарема назвала желаемый финал Евро-2020

Фото твиттер "СЭ"

Зарема Салихова, гражданская жена владельца "Спартака" Леонида Федуна, рассказала, какие сборные хотела бы видеть в финальном матче текущего Чемпионата Европы.

"На Евро хочу видеть в финале Италию и Францию, но за Чехией буду пристально смотреть, за Цоуфалом и Холешом в том числе.

P. S. Знаю, что в одной сетке, но хотела бы видеть такой финал!" - написала Зарема в своём телеграм-канале.

Напомним, что Италия уже прошла в 1/4 финала Евро, где сыграет с Бельгией. Франция сегодня сразится за путёвку в четвертьфинал континентального первенства со Швейцарией.

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