Зарема - о Черчесове в "Спартаке": "Только через мой труп"

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Зарема Салихова, супруга владельца "Спартака" Леонида Федуна, выступила против возможного приглашения в клуб действующего наставника сборной России Станислава Черчесова.

"Только через мой труп", - написала Зарема в телеграм-канале в ответ на вопрос подписчика о возможном назначении 57-летнего специалиста.

Черчесов уже возглавлял "красно-белых" с 2007 по 2008 год. С августа 2016-го он тренирует российскую сборную.

Зарема с 3 по 21 мая входила в совет директоров "Спартака". Она вышла из управляющего органа из-за несогласия с выбором главного тренера.

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