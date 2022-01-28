Зарема - о Газизове: "Полный ноль"
Зарема Салихова, гражданская жена владельца "Спартака" Леонида Федуна, жёстко раскритиковала бывшего генерального директора клуба Шамиля Газизова.
"Он много что обещал, он же сказочник, посмотрите его интервью. А на самом деле Газизов использовал "Спартак" в качестве донора. Как свой личный финансовый донор и донор для "Уфы". За спиной пытался наших игроков, например, Игнатова, бесплатно загонять в "Уфу". Якобы, они там будут получать практику. Я была против этого. Если вы заметите, у нас ни один игрок в "Уфу" не перешёл.
У него был пунктик - прославиться. Когда я давала ему список игроков, который были готовы к трансферу в "Спартак", он даже не смотрел. Он говорил: "Дайте нашим парням прославиться". Нариману, другим.
Газизов нас очень сильно утомил. Мы до сих пор расхлёбываем последствия. Помимо того, что он никудышный спортивный директор, он ещё и как гендиректор не работал. Его не интересовала ни коммерция. Полный ноль, абсолютно", - сказала Зарема в эфире "Матч ТВ".
Напомним, что Газизов работал в "Спартаке" с июля по декабрь 2020 года. Впоследствии он вернулся в "Уфу".
Не пропустите: У Газизова может быть несколько расписок от владельца "Спартака" Федуна. | http://soccernews.ru
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