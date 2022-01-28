Зарема - о Газизове: "Полный ноль"

Фото твиттер Спартакология

Зарема Салихова, гражданская жена владельца "Спартака" Леонида Федуна, жёстко раскритиковала бывшего генерального директора клуба Шамиля Газизова.

"Он много что обещал, он же сказочник, посмотрите его интервью. А на самом деле Газизов использовал "Спартак" в качестве донора. Как свой личный финансовый донор и донор для "Уфы". За спиной пытался наших игроков, например, Игнатова, бесплатно загонять в "Уфу". Якобы, они там будут получать практику. Я была против этого. Если вы заметите, у нас ни один игрок в "Уфу" не перешёл.

У него был пунктик - прославиться. Когда я давала ему список игроков, который были готовы к трансферу в "Спартак", он даже не смотрел. Он говорил: "Дайте нашим парням прославиться". Нариману, другим.

Газизов нас очень сильно утомил. Мы до сих пор расхлёбываем последствия. Помимо того, что он никудышный спортивный директор, он ещё и как гендиректор не работал. Его не интересовала ни коммерция. Полный ноль, абсолютно", - сказала Зарема в эфире "Матч ТВ".

Напомним, что Газизов работал в "Спартаке" с июля по декабрь 2020 года. Впоследствии он вернулся в "Уфу".

Не пропустите: У Газизова может быть несколько расписок от владельца "Спартака" Федуна. | http://soccernews.ru