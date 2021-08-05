Зарема о Смородской: "Не люблю полных"

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Зарема Салихова, супруга владельца "Спартака" Леонида Федуна, прокомментировала слова экс-президента московского "Локомотива" Ольги Смородской, которая заявила, что "Зарема - пустое место, никто и звать ее никак", а также обвинила в проблемах "Спартака" Леонида Федуна.

"Не люблю полных. У них процессы замедленные и реакция запоздалая", – написала Зарема.

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