Зарема обвинила Карреру в его увольнении из "Спартака"

Зарема Салихова рассказала о подробностях увольнения Массимо Карреры с поста главного тренера "Спартака".

"Я ничего не знаю о том, сливал ли Глушаков Карреру, у меня в тот момент родился ребенок, мне было не до этого, мы жили в Монако. Каррера сам себя слил, когда он перестал быть тренером и начал вести какую-то экономическую деятельность. Для чего он Петковича купил, для чего были какие-то трансферы, которые не усиливали команду? В клубе же не дураки, понимают, что тренер здесь зарабатывает. Просит приобрести не тех футболистов, которые бы усилили команду в еврокубках, просто из денежного интереса. В таких ситуациях игроки перестают уважать тренера", — заявила Зарема в интервью Ксении Собчак.

Напомним, что Массимо Каррера был главным тренером московского "Спартака" с 2016 по 2018 год. Под его руководством московский клуб в 2017 году впервы за 16 лет завоевал чемпионство российского первенства.

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