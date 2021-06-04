Зарема объяснила, почему "Спартак" не спешит с продажей Крала

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Зарема объяснила, почему "Спартак" не спешит с продажей Крала

Фото твиттер "Матч ТВ"

Зарема Салихова, супруга владельца "Спартака" Леонида Федуна, дала комментарий по поводу будущего в клубе полузащитника Алекса Крала.

"Продавать игроков до Евро - финансовое преступление против клуба", - подчеркнула Зарема.

Ранее сообщалось, что "Вест Хэм" готов купить Крала за сумму около 23 миллионов евро.

В прошедшем сезоне 23-летний чех сделал 5 ассистов в 30 матчах за "Спартак". Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

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