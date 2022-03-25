Зарема объяснила, почему "Спартак" в еврокубках выступил успешнее, чем в РПЛ
Зарема Салихова, гражданская жена владельца "Спартака" Леонида Федуна, назвала причину впечатляющих результатов команды в Европе по сравнению с выступлением в РПЛ.
"Красно-белые" идут на девятом месте в чемпионате, зато в Лиге Европы они выиграли группу с "Наполи", "Лестером" и "Легией".
"Есть непробиваемая константа, которая не зависит ни от каких внешних факторов. Это судейство. Многие удивлялись и не могли разгадать парадокс: почему в Лиге Европы "Спартак" играл хорошо, а в российском чемпионате результаты посредственные?
Причин много, но одна из них до банальности проста: европейские турниры не судят Ивановы и Мешковы", - считает Зарема.
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