Зарема объяснила свой уход из совета директоров "Спартака"

Фото: сайт "Спартака"

Зарема Салихова, супруга владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказалась о своем уходе из совета директоров клуба.

"Это не публичный демарш, не истерика, а продуманное решение. В клубе и в совете директоров были известны мои намерения и причины. Я их подтвердила еще 17 мая, однако не хотелось перебивать инфоповодом прощание с Тедеско, так как если в "Спартаке" увольняется даже уборщица, это собирает больше кликов, чем чемпионство "Зенита" или снос стадиона "Локомотива".

Кстати, Доменико скромно просил не устраивать никаких прощальных церемоний, чтобы не возникало дополнительной эмоциональной нагрузки. Он всегда думал о команде. Хотя лично мне хотелось бы, чтобы вместо проводов мы анонсировали переподписание контракта. Многие изменения в "Спартаке" связывают с моим появлением в клубе, поэтому я обнародовала это решение, что отныне в деятельности клуба я не принимаю участия и не несу ответственность", - приводит слова Салиховой "Спорт-Экспресс".

Напомним, что Салихова входила в совет директоров клуба 18 дней.

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