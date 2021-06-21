Зарема объяснила, зачем она интересовалась сексуальной ориентацией Тедеско

Фото скриншот из видео на ютуб-канале "Осторожно Собчак"

Зарема Салихова, гражданская жена владельца "Спартака" Леонида Федуна, рассказала, почему она подозревала в гомосексуальности бывшего главного тренера "красно-белых" Доменико Тедеско.

"Газизов постоянно устраивал Тедеско какие-то неприятности. Доменико как европеец об этом вообще никогда не скажет. Газизов с августа мне с Леонидом говорил, что Тедеско нетрадиционной ориентации. Просто он один раз услышал, как я в разговоре с агентством по подбору гувернёров сказала, что мне самое главное, чтобы был не гей. Он понял - ага, вот как можно избавиться!

Я была в шоке. Говорю: "Леонид, что мы будем делать?". Я тогда с Доменико ни разу не разговаривала один на один. Я же верила Газизову. Но Тедеско не гей! Когда мы вернулись в Россию, предложила Тедеско поговорить один на один. Спросила его, так ли это. Он ответил: "Вы что?!". Газизов говорил: "У него нет фотографий семьи. И почему у него такие красные глаза? Может, он что-то принимает".

Мы же не знали, что он такой балабол. Он мастер плести интриги. Тедеско сказал: "Нет, конечно, вот моя жена, вот дочка. Просто я их оберегаю". Спросила его про глаза, он сказал: "Много компьютера, у меня сухость". Я сказала, чтобы шёл ко врачам.

Но когда гендиректор занимается такой клеветой... А это реально грязная клевета. Повлияло бы на наше решение, если бы Тедеско оказался геем? Я думаю, да. У нас уже однажды был футболист нетрадиционной ориентации. Де Зеув? Да. Ничего хорошего", - поведала Зарема в интервью Ксении Собчак.

Тедеско возглавлял "Спартак" с октября 2019 по май 2021 года, а Газизов занимал пост генерального директора клуба с июля по декабрь 2020 года.

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