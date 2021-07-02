Зарема объявила об уходе из телеграма из-за пресс-конференции Черчесова
Фото твиттер "СЭ"
Зарема Салихова, гражданская жена владельца "Спартака" Леонида Федуна, осталась разочарована ответами наставника сборной России Станислава Черчесова на сегодняшней пресс-конференции.
"Мне прям грустно-прегрустно стало. Голова разболелась. Если игрокам также тактику объясняет, как отвечает на вопросы. Я не смогла досмотреть. Руки опускаются после таких прямых эфиров. Да ну нафиг этот футбол.
Дорогие подписчики!Я удаляюсь из телеграма после просмотра прямой линии с главным тренером сборной. Очень грустное зрелище. Футбол в ближайшие годы бесперспективен, увы", - написала Зарема.
Ранее супруга Федуна говорила, что возвращение Черчесова в "Спартак" возможно только "через её труп".
Не пропустите: Зарема спрогнозировала чемпионство "Зенита" в следующем сезоне, назвав их "бомжами". | http://soccernews.ru
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