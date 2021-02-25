Зарема оценила работу "Спартака" в зимнее трансферное окно
Зарема Салихова, супруга владельца "Спартака" Леонида Федуна, поделилась мнением о работе московского клуба в зимнее трансферное окно. "Красно-белые" подписали голландского полузащитника Йоррита Хендрикса и его соотечественника нападающего Квинси Промеса.
"Клуб отлично поработал в это трансферное окно. Удалось на очень выгодных условиях приобрести Хендрикса и разгрузить платежную ведомость за счет продажи Кокорина, что позволило пригласить нашу легенду, Квинси Промеса. Ключевым фактором трансфера Квинси было желание самого игрока вернуться в "Спартак". Он сохранил любовь к клубу, в независимости от того где выступал после своего ухода, и болельщики отвечают ему взаимностью", - приводит слова Салиховой "Спорт-Экспресс".
Трансфер 29-летнего Промеса обошелся "Спартаку" в 8,5 миллионов евро. За 25-летнего Хендрикса "красно-белые" заплатили 700 тысяч евро.
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