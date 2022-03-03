Зарема отреагировала на идею о расширении РПЛ до 18 клубов
Зарема Салихова, жена владельца московского "Спартака" Леонида Федуна, подвергла критике идею о расширении Российской Премьер-Лиги до 18 клубов.
"Кто-то сегодня выступает за расширение лиги до 18 команд, напрочь забывая, что даже в благополучные годы существуют команды, которые не могут достойно закончить чемпионат из-за проблем с финансированием. Сколько команд доиграет этот чемпионат в нынешних экономических условиях?
Нужны реальные государственные меры поддержки в кризисной ситуации: льготы по социальным, имущественным, земельным налогам и платежам для клубов, субсидии на содержание детских академий, нужно законодательно установить лимиты по агентским вознаграждениям и платежам, нужно перевести профессиональных спортсменов под временное сокращение НДФЛ. Эти меры могут помочь нашему футболу существовать и радовать большое число людей, для которых футбол является смыслом жизни", — приводит слова Салиховой "Спорт-экспресс".
Ранее сообщалось, что данная идея появилась в связи с вероятным отстранением российских клубов от еврокубков на следующий сезон.
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