Зарема отреагировала на идею о расширении РПЛ до 18 клубов

Зарема Салихова, жена владельца московского "Спартака" Леонида Федуна, подвергла критике идею о расширении Российской Премьер-Лиги до 18 клубов.

"Кто-то сегодня выступает за расширение лиги до 18 команд, напрочь забывая, что даже в благополучные годы существуют команды, которые не могут достойно закончить чемпионат из-за проблем с финансированием. Сколько команд доиграет этот чемпионат в нынешних экономических условиях?

Нужны реальные государственные меры поддержки в кризисной ситуации: льготы по социальным, имущественным, земельным налогам и платежам для клубов, субсидии на содержание детских академий, нужно законодательно установить лимиты по агентским вознаграждениям и платежам, нужно перевести профессиональных спортсменов под временное сокращение НДФЛ. Эти меры могут помочь нашему футболу существовать и радовать большое число людей, для которых футбол является смыслом жизни", — приводит слова Салиховой "Спорт-экспресс".

Ранее сообщалось, что данная идея появилась в связи с вероятным отстранением российских клубов от еврокубков на следующий сезон.

Не пропустите: Назначены арбитры на матчи 20-го тура РПЛ. http://soccernews.ru