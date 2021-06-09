Зарема отреагировала на конфуз с новым главным тренером "Спартака"
Зарема Салихова, жена владельца "Спартака" Леонида Федуна, прокомментировала ситуацию, произошедшую с новым главным тренером московского клуба Руем Виторией. Ранее тренер опубликовал в своем инстаграме пост о том, как он готовится работать в "Спартаке". При этом португальский специалист прикрепил скриншот товарищеского матча Россия - Болгария (1:0).
"Чтоб такое фиаско последний раз!" — написала Салихова в своем Telegram-канале.
Напомним, что Витория возглавил "Спартак" 24 мая. На этом посту португалец сменил Доменико Тедеско, который отказался продлевать контракт со "Спартаком".
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