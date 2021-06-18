Зарема отреагировала на назначение Кержакова главным тренером "Нижнего Новгорода"

Фото сайт "Нижнего Новгорода"

Зарема Салихова, супруга владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказалась о том, что Александр Кержаков возглавил "Нижний Новгород".

"Так топорно всё это, хотя б тренера взяли не с зенитовскими глазами... Можно теперь ещё по 2 в "Сочи", "Нижний Новгород" и "Уфу"? "Крылья", вы там держитесь!" - написала Зарема в своём телеграм-канале.

Напомним, что спонсором дебютанта РПЛ может стать "Газпром", который также владеет контрольным пакетом акций "Зенита".

Кержаков, будучи футболистом, большую часть карьеры провёл в составе "сине-бело-голубых" и является лучшим бомбардиром в истории клуба.

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