Зарема отреагировала на отставку Черчесова

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Зарема отреагировала на отставку Черчесова Фото твиттер Eurosport.ru

Зарема Салихова, супруга владельца "Спартака" Леонида Федуна, прокомментировала отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.

"Станислава Саламовича необходимо отпустить с добрым, легким сердцем, пожелав ему удачи в тренерской карьере. Еще раз вспомнить самые лучшие эмоции 2018 года, когда вся страна пела: "Ты просто космос, Стас". И не забывать об этом.

Однако одной сменой тренера РФС не должен ограничиваться. Наш футбол нуждается в срочной модернизации - продуманной, но ускоренной. И сейчас самый главный вопрос, который интересует всю страну: кто же будет следующим тренером нашей сборной. Если остановятся на кандидатурах Боаша и Семака, это вызовет тотальный хейт и неприятие всех, кроме фанатов из Санкт-Петербурга.

Потому что Боаш уходил из всех команд, и в принципе трудно назвать его успешным тренером. И всегда вызывался раздор среди болельщиков и внутри команды. Поэтому я считаю, что нужно приглядеться к другим кандидатурам, более очевидным", - заявила Салихова.

Читайте также: Черчесов прокомментировал свой уход с поста главного тренера сборной России. | http://soccernews.ru
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