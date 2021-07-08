Зарема отреагировала на отставку Черчесова
Фото твиттер Eurosport.ru
Зарема Салихова, супруга владельца "Спартака" Леонида Федуна, прокомментировала отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.
"Станислава Саламовича необходимо отпустить с добрым, легким сердцем, пожелав ему удачи в тренерской карьере. Еще раз вспомнить самые лучшие эмоции 2018 года, когда вся страна пела: "Ты просто космос, Стас". И не забывать об этом.
Однако одной сменой тренера РФС не должен ограничиваться. Наш футбол нуждается в срочной модернизации - продуманной, но ускоренной. И сейчас самый главный вопрос, который интересует всю страну: кто же будет следующим тренером нашей сборной. Если остановятся на кандидатурах Боаша и Семака, это вызовет тотальный хейт и неприятие всех, кроме фанатов из Санкт-Петербурга.
Потому что Боаш уходил из всех команд, и в принципе трудно назвать его успешным тренером. И всегда вызывался раздор среди болельщиков и внутри команды. Поэтому я считаю, что нужно приглядеться к другим кандидатурам, более очевидным", - заявила Салихова.
Читайте также: Черчесов прокомментировал свой уход с поста главного тренера сборной России. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Донецкий "Олимпик" снялся с чемпионата Украины
-
Куман высказался о будущем Месси в "Барселоне"
-
Йович определился со своим будущим в "Реале"
-
Агент Шкурина подтвердил переговоры с киевским "Динамо"
-
Бальбуэна прошел медобследование в "Динамо"
-
Киевское "Динамо" может арендовать форварда ЦСКА
-
Зарема отреагировала на отставку Черчесова
-
2
Депай согласился на 30-процентное снижение зарплаты в "Барселоне"
-
1
Экс-игрок "Барселоны" и ПСЖ возглавил "Специю"
-
Стало известно, каким клубам отказал Рамос перед переходом в ПСЖ
-
Агент Дивеева прокомментировал слухи об интересе со стороны "Брентфорда" и "Кристал Пэлас"
-
2
Глава Ла Лиги высказался о ситуации с Месси
-
1
РФС отказался от кандидатур Лёва и Виллаша-Боаша
-
Стали известны детали перехода Жиру в "Милан"
-
1
"Атлетико" продлил контракт с Симеоне
-
Быстров прокомментировал отставку Черчесова
-
Верратти высказался о пенальти в матче Англия - Дания
-
Орлов назвал тренера, который должен возглавить сборную России
-
Президент РФС прокомментировал увольнение Черчесова с поста главного тренера сборной России
-
1
Стал известен главный арбитр финала Евро-2020