Зарема отреагировала на поступок Дзюбы по отношению к фанатам

Зарема Салихова, гражданская жена владельца московского "Спартака" Леонида Федуна, прокомментировала информацию о том, что нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба после матча за Суперкубок России с "Локомотивом" (3:0) не подошел к болельщикам, хотя его ждали десятки людей, включая детей.

"Дзюбе больше нравится на камеру работать", – написала Салихова в своем телеграм-канале.

Возможно, Салихова имела в виду интимное видео Дзюбы, который занимался мастурбацией на камеру.

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